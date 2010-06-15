Иртыш
мин
-
Багаев
Андрей Багаев
7
-
Церюта
Роман Церюта
69
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Антон Багаев
54'
60
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
79'
84
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Васильев
Антон Васильев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Дышеков
Аслан Дышеков
Балтика
мин
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
70
-
Резников
Станислав Резников
65
-
Бузникин
Максим Бузникин
63
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
29
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Джалович
Марко Джалович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев