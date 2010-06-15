Урал
мин
-
Темников
Иван Темников
74
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Герк
Анатолий Герк
80'
90
-
Шатов
Олег Шатов
46
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
46
-
Осинов
Михаил Осинов
62
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90'
90
Запасные
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Асеведо
Герсон Асеведо
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
62
-
Алфимов
Михаил Алфимов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
83
-
Рогов
Максим Рогов
55
-
Козлов
Михаил Козлов
85
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Окороков
Егор Окороков
-
Колесников
Никита Колесников
-
Андреев
Максим Андреев
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Лобов
Константин Лобов
-
Сурков
Никита Сурков
-
Курнаев
Александр Курнаев