КАМАЗ
мин
-
Настусенко
Семен Настусенко
40
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
64'
90
-
Пименов
Михаил Пименов
78
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Гараев
Марат Гараев
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин
Динамо
мин
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Морозов
Юрий Морозов
87
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
62
-
Юнузович
Эдин Юнузович
31'
70
Запасные
-
Туменко
Дмитрий Туменко
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Сулоев
Виктор Сулоев