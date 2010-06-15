Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
84
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
69
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Мамонов
Антон Мамонов
Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
58
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Комков
Михаил Комков
86
-
Деменко
Максим Деменко
71
-
Олейник
Александр Олейник
55
Запасные
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Младенов
Александр Младенов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Пикущак
Игорь Пикущак