Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
29'
65
-
Михалев
Владимир Михалев
73
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
89
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
6'
58
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Були
Жан Були
-
Радонич
Срждан Радонич
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
35
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
74
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
35
-
Дорохин
Павел Дорохин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
67
Запасные
-
Курданин
Иван Курданин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Семлер
Борут Семлер
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
-
Корян
Руслан Корян
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин