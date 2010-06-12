Авангард
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
25'
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
71
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Панин
Максим Панин
56
-
Щеглов
Сергей Щеглов
64
-
Некрасов
Михаил Некрасов
46
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Бураков
Александр Бураков
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Ильин
Илья Ильин
-
Козлов
Антон Козлов
Ротор
мин
-
Борисов
Виктор Борисов
36'
65
-
Смирнов
Владимир Смирнов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
88
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
8'
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
85'
87
-
Савин
Александр Савин
90
Запасные
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Ионов
Илья Ионов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Маркосов
Михаил Маркосов