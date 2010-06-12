Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
65
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
79
-
Левшин
Владимир Левшин
45'
68
-
Замалиев
Наиль Замалиев
57
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Старков
Вадим Старков
-
Дедура
Игнас Дедура
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Бажев
Амир Бажев
Волгарь
мин
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
46
-
Грубелич
Марко Грубелич
79
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
12'
46
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
56'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
74
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Калашников
Илья Калашников
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кажаров
Назир Кажаров