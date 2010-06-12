Иртыш
мин
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
54
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
46
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
46
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Киверин
Никита Киверин
-
Рыбалко
Максим Рыбалко
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Панин
Роман Панин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
73
-
Алфимов
Михаил Алфимов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
84
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
18'
65'
90
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Андреев
Максим Андреев
-
Колесников
Никита Колесников
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Лобов
Константин Лобов
-
Сурков
Никита Сурков
-
Курнаев
Александр Курнаев