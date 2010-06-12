Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
53
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
89
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Шатов
Олег Шатов
8'
73
-
Осинов
Михаил Осинов
67
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Темников
Иван Темников
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Асеведо
Герсон Асеведо
Балтика
мин
-
Джалович
Марко Джалович
71
-
Завалий
Иван Завалий
66
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
46
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
60
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Изотов
Дмитрий Изотов