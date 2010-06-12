КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
68
-
Коронов
Игорь Коронов
82
-
Славнов
Роман Славнов
60
-
Сердюков
Сергей Сердюков
73
-
Гогниев
Спартак Гогниев
43'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Утицких
Андрей Утицких
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
57
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
46
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Архипов
Антон Архипов