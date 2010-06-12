СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
81
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
57
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Димидко
Александр Димидко
45'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
42'
85
-
Никифоров
Владислав Никифоров
61
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
Мордовия
мин
-
Семлер
Борут Семлер
76
-
Васильев
Александр Васильев
60
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
47'
90
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
73
Запасные
-
Курданин
Иван Курданин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
-
Панченко
Кирилл Панченко
-
Корян
Руслан Корян