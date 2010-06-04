Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
46
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
37
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
70
-
Дорохин
Павел Дорохин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
62
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Авангард
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
18'
72
-
Михайлов
Сергей Михайлов
26
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Панин
Максим Панин
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
63
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Чижов
Валерий Чижов
-
Козлов
Антон Козлов