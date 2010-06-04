Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
59
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
46
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
88'
90
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Вагин
Владимир Вагин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Колесников
Никита Колесников
-
Мельников
Семен Мельников
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сурков
Никита Сурков
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
70
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Славнов
Роман Славнов
74
-
Сердюков
Сергей Сердюков
82
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90'
90
Запасные
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин