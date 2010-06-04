Динамо
мин
-
Туменко
Дмитрий Туменко
69
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Костин
Михаил Костин
42'
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
84
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
60'
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
46
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
46
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Маслов
Сергей Маслов
58
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Петров
Александр Петров
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Мамонов
Антон Мамонов