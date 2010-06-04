Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
16'
70
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
58
-
Калешин
Евгений Калешин
31'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
63
-
Комков
Михаил Комков
10'
77
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Олейник
Александр Олейник
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
СКА-Хабаровск
мин
-
Багаев
Александр Багаев
24
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
46
-
Бырлов
Игорь Бырлов
46
-
Степанов
Алексей Степанов
26
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
Запасные
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Старков
Иван Старков
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко