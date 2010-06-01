Волгарь
мин
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
80
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Санников
Дмитрий Санников
62
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
86
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
68
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Калашников
Илья Калашников
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кажаров
Назир Кажаров
Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
76
-
Смирнов
Владимир Смирнов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Эрлих
Яков Эрлих
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
42
-
Каньенда
Исо Каньенда
71
-
Савин
Александр Савин
68
Запасные
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Маркосов
Михаил Маркосов