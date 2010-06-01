Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
61
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Герк
Анатолий Герк
72
-
Шатов
Олег Шатов
83
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90'
90
Запасные
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Темников
Иван Темников
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Осинов
Михаил Осинов
Иртыш
мин
-
Зубов
Павел Зубов
46
-
Церюта
Роман Церюта
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
76
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Панин
Роман Панин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский