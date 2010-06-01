Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
80
-
Танделов
Эльбрус Танделов
62
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
80
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Корян
Руслан Корян
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
21
-
Булыга
Виталий Булыга
79'
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
72
-
Замалиев
Наиль Замалиев
79
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Роденков
Юрий Роденков
61
Запасные
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Котов
Сергей Котов
-
Горин
Александр Горин
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков