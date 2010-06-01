Балтика
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
64
-
Завалий
Иван Завалий
79
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
90
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
85'
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
36'
90
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Резников
Станислав Резников
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Правкин
Сергей Правкин
КАМАЗ
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
56
-
Коронов
Игорь Коронов
76
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Сердюков
Сергей Сердюков
59'
82
-
Гогниев
Спартак Гогниев
25'
65'
90
Запасные
-
Залеев
Давид Залеев
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Делькин
Артем Делькин
-
Кобялко
Антон Кобялко