Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
62
-
Григорян
Роман Григорян
54
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
83
-
Корытько
Владимир Корытько
70
Запасные
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Булия
Эдуард Булия
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Архипов
Антон Архипов
Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
68
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
72
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов
-
Мамонов
Антон Мамонов