Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
9'
78
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
56'
62'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
67
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
71
-
Комков
Михаил Комков
65
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
63
-
Жданов
Алексей Жданов
15
-
Котляров
Александр Котляров
50
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
75
-
Егоров
Сергей Егоров
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Шмаков
Евгений Шмаков
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин