Ротор
мин
-
Смирнов
Владимир Смирнов
37
-
Чернов
Василий Чернов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Шудров
Сергей Шудров
35
-
Епифанов
Алексей Епифанов
64
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Савин
Александр Савин
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
81
-
Семлер
Борут Семлер
16'
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
68'
68
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
39'
63
-
Дорохин
Павел Дорохин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
26'
32'
76
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
-
Корян
Руслан Корян