Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
74
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Булыга
Виталий Булыга
39
-
Шипицин
Евгений Шипицин
74
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Роденков
Юрий Роденков
16'
70
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Горин
Александр Горин
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Бажев
Амир Бажев
Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
76'
80
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
84'
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
60
-
Комков
Михаил Комков
65
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Перов
Александр Перов
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин