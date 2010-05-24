КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
56
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
66
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
10'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
65
Запасные
-
Перов
Андрей Перов
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Кобялко
Антон Кобялко
Иртыш
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
67
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Багаев
Сергей Багаев
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Церюта
Роман Церюта
90
-
Панин
Роман Панин
30'
88
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90'
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
46
-
Друзин
Алексей Друзин
81
Запасные
-
Васильев
Антон Васильев
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Багаев
Антон Багаев
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский