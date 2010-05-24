Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
62
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
73'
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
36'
82
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
85'
90
-
Канаев
Михаил Канаев
64
-
Дудченко
Константин Дудченко
76'
89
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Голышев
Дмитрий Голышев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
78
-
Дьягольченко
Иван Дьягольченко
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
60
-
Рогов
Максим Рогов
80
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
58'
90
Запасные
-
Извеков
Дмитрий Извеков
-
Андреев
Максим Андреев
-
Колесников
Никита Колесников
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
-
Курнаев
Александр Курнаев