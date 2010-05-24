Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
35'
89
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
28'
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
64
-
Егоров
Сергей Егоров
70
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Хлебников
Александр Хлебников
-
Шмаков
Евгений Шмаков
-
Воронкин
Артем Воронкин
Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
62'
90
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
82
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Жеан Карлос
64
-
Булия
Эдуард Булия
62
Запасные
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Поворов
Максим Поворов
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Архипов
Антон Архипов