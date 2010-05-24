СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
64
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
57
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Козлов
Константин Козлов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
Динамо
мин
-
Туменко
Дмитрий Туменко
71
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
82
Запасные
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Сулоев
Виктор Сулоев