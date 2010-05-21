Волгарь
мин
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
90
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
46
-
Есиков
Павел Есиков
33
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
63
-
Давыдов
Сергей Давыдов
56
Запасные
-
Калашников
Илья Калашников
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Кажаров
Назир Кажаров
Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
66
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
37'
82
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
23'
46
-
Панченко
Кирилл Панченко
73
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
-
Корян
Руслан Корян