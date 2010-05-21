Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
25
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Смуров
Георгий Смуров
37
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
78
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Панин
Максим Панин
-
Ильин
Илья Ильин
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Киреев
Андрей Киреев
Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
77
-
Сурнев
Роман Сурнев
21'
63
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
52'
77
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Олейник
Александр Олейник