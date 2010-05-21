КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Настусенко
Семен Настусенко
76
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
83
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
17'
67
-
Гогниев
Спартак Гогниев
79
Запасные
-
Куканос
Александр Куканос
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Делькин
Артем Делькин
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
59
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Шатов
Олег Шатов
74
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
86
-
Малоян
Артур Малоян
80
Запасные
-
Вавилченков
Андрей Вавилченков
-
Пугачев
Юрий Пугачев
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Темников
Иван Темников
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Сикимич
Предраг Сикимич