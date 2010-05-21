Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
86
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
7'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
67
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Голышев
Дмитрий Голышев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов
Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
73
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Резников
Станислав Резников
46
-
Бузникин
Максим Бузникин
59
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Попов
Михаил Попов
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Голубов
Дмитрий Голубов