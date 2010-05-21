Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
77
-
Жданов
Алексей Жданов
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
67
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
70
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Були
Жан Були
46
Запасные
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Кристич
Матия Кристич
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Егоров
Сергей Егоров
Динамо
мин
-
Туменко
Дмитрий Туменко
69
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
67'
90
-
Масловский
Андрей Масловский
38'
90
-
Магкеев
Марат Магкеев
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
82'
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Сорокин
Валерий Сорокин