СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
60
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
46
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
33
-
Запояска
Вячеслав Запояска
36'
90
-
Димидко
Александр Димидко
40'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
Шинник
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
15'
85'
90'
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
60
-
Григорян
Роман Григорян
26
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
Запасные
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Поворов
Максим Поворов
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Булия
Эдуард Булия
-
Архипов
Антон Архипов