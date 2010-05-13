Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
43'
77
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
59
-
Калешин
Евгений Калешин
26'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
13
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
54
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Олейник
Александр Олейник
Волгарь
мин
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
35
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
64
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
46
-
Алхимов
Евгений Алхимов
44
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
Запасные
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Калашников
Илья Калашников
-
Санников
Дмитрий Санников
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Кажаров
Назир Кажаров