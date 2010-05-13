Динамо
мин
-
Шелютов
Олег Шелютов
46
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
90
-
Костин
Михаил Костин
77
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
89
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
66
-
Юнузович
Эдин Юнузович
9'
90
Запасные
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Подпружников
Кирилл Подпружников
-
Туменко
Дмитрий Туменко
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
77
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
61'
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
82
-
Шипицин
Евгений Шипицин
54
-
Клопков
Денис Клопков
65
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
73'
90
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Котов
Сергей Котов
-
Горин
Александр Горин
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бажев
Амир Бажев
-
Роденков
Юрий Роденков