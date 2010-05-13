Шинник
мин
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
62
-
Монарев
Роман Монарев
46
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
86
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
31'
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
72
-
Григорян
Роман Григорян
13'
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
Запасные
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Архипов
Антон Архипов
-
Говоров
Андрей Говоров
Авангард
мин
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
60
-
Смуров
Георгий Смуров
46
-
Борзенков
Альберт Борзенков
64
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
46
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Панин
Максим Панин
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Подоляк
Иван Подоляк
-
Ильин
Илья Ильин
-
Козлов
Антон Козлов