Иртыш
мин
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Андрей Багаев
85
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
82
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Щербак
Денис Щербак
-
Сапаев
Алексей Сапаев
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
71
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Маслов
Сергей Маслов
-
Мамонов
Антон Мамонов