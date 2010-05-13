Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
53
-
Извеков
Дмитрий Извеков
48
-
Рогачев
Сергей Рогачев
66
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
67'
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
48
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Вагин
Владимир Вагин
-
Колесников
Никита Колесников
-
Алфимов
Михаил Алфимов
-
Лобов
Константин Лобов
-
Козлов
Михаил Козлов
-
Курнаев
Александр Курнаев
СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
67
-
Корнилов
Лев Корнилов
57
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Димидко
Александр Димидко
29'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Мурнин
Андрей Мурнин