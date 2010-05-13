Балтика
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
80
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Завалий
Иван Завалий
52'
59
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Резников
Станислав Резников
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Попов
Михаил Попов
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Жданов
Алексей Жданов
57
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
11
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
83
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Були
Жан Були
67
Запасные
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Казанцев
Виталий Казанцев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин