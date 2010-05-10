Краснодар
мин
-
Яркин
Александр Яркин
55'
77
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
66
-
Калешин
Евгений Калешин
64'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
15'
74
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Младенов
Александр Младенов
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Олейник
Александр Олейник
Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
78
-
Шестаков
Игорь Шестаков
46
-
Каньенда
Исо Каньенда
80
-
Савин
Александр Савин
46
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Чернов
Василий Чернов
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Маркосов
Михаил Маркосов