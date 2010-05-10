Динамо
мин
-
Толстых
Виктор Толстых
77
-
Шелютов
Олег Шелютов
88
-
Костин
Михаил Костин
77
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
90
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
90
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
43'
90
Запасные
-
Туменко
Дмитрий Туменко
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Правило
Олег Правило
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Намашко
Александр Намашко
Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
64
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
90
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Смуров
Георгий Смуров
69
-
Некрасов
Михаил Некрасов
83
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Панин
Максим Панин
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Подоляк
Иван Подоляк
-
Ильин
Илья Ильин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов