Шинник
мин
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
46
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
15'
71
-
Рыжков
Владислав Рыжков
71
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Жеан Карлос
79
Запасные
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Архипов
Антон Архипов
-
Говоров
Андрей Говоров
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
83
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
66'
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
78
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Бажев
Амир Бажев
59
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Прохоров
Артем Прохоров
-
Котов
Сергей Котов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков