Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
61
-
Осинов
Михаил Осинов
70
-
Сикимич
Предраг Сикимич
56
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Темников
Иван Темников
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Фидлер
Артем Фидлер
-
Герк
Анатолий Герк
-
Малоян
Артур Малоян
Химки
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
50
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
89
-
Юсупов
Артур Юсупов
13'
72
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов
-
Мамонов
Антон Мамонов