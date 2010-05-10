Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
6'
60
-
Извеков
Дмитрий Извеков
44
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
46
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Вагин
Владимир Вагин
-
Мельников
Семен Мельников
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Козлов
Михаил Козлов
-
Курнаев
Александр Курнаев
Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
26'
31'
75
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
88
-
Були
Жан Були
90
Запасные
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Кристич
Матия Кристич
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Радонич
Срждан Радонич