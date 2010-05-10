Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
32'
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
44
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
82
Запасные
-
Джалович
Марко Джалович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Резников
Станислав Резников
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Могилевский
Павел Могилевский
СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
54
-
Нечаев
Александр Нечаев
44
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
46
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
33'
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Козорез
Антон Козорез
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Старков
Иван Старков
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Никифоров
Владислав Никифоров