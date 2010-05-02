Мордовия
мин
-
Семлер
Борут Семлер
75
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
59
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
24'
80
-
Дорохин
Павел Дорохин
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
55
Запасные
-
Васильев
Александр Васильев
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Панченко
Кирилл Панченко
-
Корян
Руслан Корян
Краснодар
мин
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
74
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
71
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
45'
90
-
Комков
Михаил Комков
20'
57
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Архипов
Алексей Архипов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Олейник
Александр Олейник