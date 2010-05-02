Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
46
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Житников
Алексей Житников
85
-
Алейник
Олег Алейник
75
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
79'
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
46
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Чернов
Василий Чернов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Савин
Александр Савин
Шинник
мин
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Еркин
Александр Еркин
70
Запасные
-
Вишняков
Адам Вишняков
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Говоров
Андрей Говоров