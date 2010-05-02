Волгарь
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
73
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
57'
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
42
-
Кажаров
Назир Кажаров
46
Запасные
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
-
Калашников
Илья Калашников
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Дзахов
Давид Дзахов
Динамо
мин
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Костин
Михаил Костин
80
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
90
-
Ларин
Дмитрий Ларин
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Морозов
Юрий Морозов
76
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
65
-
Юнузович
Эдин Юнузович
54
Запасные
-
Подпружников
Кирилл Подпружников
-
Семенов
Александр Семенов
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Магкеев
Марат Магкеев
-
Правило
Олег Правило
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Сулоев
Виктор Сулоев