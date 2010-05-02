Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
40
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
90
-
Смуров
Георгий Смуров
1'
63
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Киреев
Андрей Киреев
27
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Терентьев
Кирилл Терентьев
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Панин
Максим Панин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Бураков
Александр Бураков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Козлов
Антон Козлов
Балтика
мин
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
60
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
74
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
10'
81
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
78
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Резников
Станислав Резников
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Попов
Михаил Попов