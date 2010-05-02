Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
53
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Дедура
Игнас Дедура
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Левшин
Владимир Левшин
46
-
Шипицин
Евгений Шипицин
59
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
60
-
Бажев
Амир Бажев
22'
90
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Старков
Вадим Старков
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Булыга
Виталий Булыга
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков
-
Роденков
Юрий Роденков
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Извеков
Дмитрий Извеков
83
-
Рогачев
Сергей Рогачев
68
-
Андреев
Максим Андреев
42
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
40'
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
58'
90
Запасные
-
Мельников
Семен Мельников
-
Колесников
Никита Колесников
-
Вагин
Владимир Вагин
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе